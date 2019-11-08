ГРАФИК | Происшествие возле Сааремаа: волна перевернула лодку и люди без жилетов плыли до берега в 9 градусной воде

Происществие, которое послужит уроком — даже проверенный маршрут и опыт не всегда могут спасти от стихии.
Шесть пассажиров и капитан шли на лодке от полуострова Виртсу до острова Виирелайд. Погода была не самой приятной, но море было достаточно спокойным. Капитан Прийт Виллемсон заверил Delfi, что ситуация в момент отправления улучшилась, поэтому он был уверен в безопасности. Поездка обычно длится 15 минут, а в тот день он перевез пассажиров по этому маршруту уже 11 раз.
Как сообщил один пассажир, ни у кого не был надет спасательный жилет. "Капитан даже не предложил", — заявил выживший. По словам самого капитана, на судне было 12 жилетов и об их использовании он говорил. "Закон все-таки не требует надевать жилеты, передвигаясь на моторной лодке, конечно, в такой день я попросил их надеть", — сказал он.
Думал, все — конец
Примерно в 16:30 в 200-х метрах от причала, капитан повернул катер в сторону острова, чтобы он сам дошел по берега, ветер был 10-13 м/с. Но из-за прибойной волны лодка перевернулась.
Температура воды была 9 градусов, а волны 3-х метровые.
3 пассажира успели достать из кабины 3 спасательных жилета. Другие пытались держаться друг за друга. "Я держал женщину за руку, но волна унесла ее в сторону. Я понял, что не могу ей помочь, так как одежда была слишком тяжелой. Я бы сам утонул", — рассказ спасшийся мужчина. Снять одежду кто-либо не мог, иначе тело бы замерзло еще быстрее.
Пострадавшие все-таки смогли добраться до берега. Там их ждали сауна, теплая одежда, медики. Центр тревоги был оповещен примерно в 17 часов, когда люди уже выбрались на берег.
Что помогло им спастись?
"Повезло, что все, кто был на лодке, были здоровыми и крепкими. В той ситуации мы принимали верные решения, что помогло нам спастись, — сказал мужчина, который был на том судне. — Больше всего помогло то, что у всех были дети. Они были перед глазами в тот момент. Но удача, конечно, тоже помогла".
По словам капитана, он не мог и представить, что такое произойдет. "Я годами хожу по этому маршруту". Он заверил, что это для него ценный урок, и он постарается сделать поездку еще безопасней. "Сердечно извиняюсь перед всеми, кто был на лодке и пережил это происшествие", — сказал капитан Прийт Виллемсон.
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