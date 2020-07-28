Утром 26 июля 24-летний выходец из Косово Рефайл А. въехал в Берлине на внедорожнике Mercedes с эстонскими номерами в толпу людей. Три человека получили тяжелые трамвы, еще три — более легкие.
28.07.2020, 15:35
ГРАФИК | Подробности берлинской аварии: эстонский внедорожник оказался краденым
По словам очевидцев, автомобиль двигался на большой скорости и хотел повернуть налево с Иоахимсталер шрасе на Харденбергс штрасе, но не вписался в поворот и вылетел на тротуар перед зданием вокзала, передает Der Tagesspiegel.
По данным Rundfunk Berlin-Brandenburgi (RBB), у мужчины не было действующего водительского удостоверения, а сам автомобиль был угнан. Сообщается, что ключи от автомобиля он прихватил с собой из квартиры своей бывшей девушки после ссоры с ней. О краже сообщили и полиции. Кроме того, мужчине правоохранительными органами было запрещено приближаться к девушке ближе чем на 100 метров.
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