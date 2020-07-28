ГРАФИК | Подробности берлинской аварии: эстонский внедорожник оказался краденым

По словам очевидцев, автомобиль двигался на большой скорости и хотел повернуть налево с Иоахимсталер шрасе на Харденбергс штрасе, но не вписался в поворот и вылетел на тротуар перед зданием вокзала, передает Der Tagesspiegel.

По данным Rundfunk Berlin-Brandenburgi (RBB), у мужчины не было действующего водительского удостоверения, а сам автомобиль был угнан. Сообщается, что ключи от автомобиля он прихватил с собой из квартиры своей бывшей девушки после ссоры с ней. О краже сообщили и полиции. Кроме того, мужчине правоохранительными органами было запрещено приближаться к девушке ближе чем на 100 метров.