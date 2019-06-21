21.06.2019, 12:31

ГРАФИК | Как действовал стрелок в Теллискиви

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rus.delfi.ee
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Сегодня в 3 часа ночи в Центр тревоги поступило сообщение, что в Таллинне, на улице Теллискиви выстрелили в двух таксистов. Из графика видно, с какой стороны стрелок приблизился к своим жертвам и куда затем убежал.

Таксистов увезли в больницу, где один из них, 32-летний мужчина, скончался от полученных ран.

Как сообщил корреспондент Delfi, на месте происшествия находились автомобили такси с надписью Tulika и Takso 24.

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