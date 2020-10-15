15.10.2020, 20:53

ГРАФИК | Число убийств в Эстонии по сравнению с прошлогодним почти удвоилось


Рихо Нагель
EST
ГРАФИК | Число убийств в Эстонии по сравнению с прошлогодним почти удвоилось
Andres Putting

Статистика преступности Министерства юстиции Эстонии показывает, что число убийств (умышленных и по неосторожности) в стране за первые девять месяцев 2020 года по сравнению тем же периодом прошлого года существенно возросло.

"За первые девять месяцев этого года зарегистрировано 43 убийства и покушения на убийство, в результате которых погибли 33 человека. За тот же период 2019 года были убиты 18 человек", - сообщил министр юстиции Райво Аэг.

"Число убийств начало расти с начала года, то есть связи с чрезвычайным положением и вирусной опасностью вывести нельзя. Большинство убийств были связаны с ссорами, возникшими в ходе совместного употребления спиртного", - пояснил министр.õ

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