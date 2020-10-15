ГРАФИК | Число убийств в Эстонии по сравнению с прошлогодним почти удвоилось(3)
Статистика преступности Министерства юстиции Эстонии показывает, что число убийств (умышленных и по неосторожности) в стране за первые девять месяцев 2020 года по сравнению тем же периодом прошлого года существенно возросло.
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