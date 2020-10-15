ГРАФИК | Число убийств в Эстонии по сравнению с прошлогодним почти удвоилось

"За первые девять месяцев этого года зарегистрировано 43 убийства и покушения на убийство, в результате которых погибли 33 человека. За тот же период 2019 года были убиты 18 человек", - сообщил министр юстиции Райво Аэг.

"Число убийств начало расти с начала года, то есть связи с чрезвычайным положением и вирусной опасностью вывести нельзя. Большинство убийств были связаны с ссорами, возникшими в ходе совместного употребления спиртного", - пояснил министр.õ