ГРАФИК | Число транспортных происшествий на парковках неуклонно растет

Если в минувшем году доля парковочных происшествий составила 39%, то в апреле текущего года, то есть во время чрезвычайного положения, этот показатель достиг 44%.

Менеджер Эстонского фонда дорожного страхования по предотвращению ущерба Юлли Рейметс отмечает, что происшествия на парковках одинаковым образом участились на крупных и небольших стоянках по всей Эстонии.

”В период чрезвычайного положения количество дорожно-транспортных происшествий сократилось на 39% по сравнению с показателем годичной давности, причем в результате закрытия больших торговых центров число происшествий на их стоянках уменьшилось примерно в два раза. Парковочные происшествия часто случались около многоквартирных домов и продуктовых магазинов”, - сказала Юлли Рейметс.

”Основная причина происшествий на стоянках — слишком узкие и не соответствующие требованиям парковочные места. Разумеется, свою роль играют и внимательность водителя на дороге, и его умение парковаться. Если парковочные места будут приведены в соответствие с требованиями, число подобных происшествий сократится примерно на четверть”, - пояснила Юлли Рейметс, указав в качестве примера приведенные в порядок стоянки столичных торговых центров Ülemiste, Rocca al Mare, Mustika и Kristiine, где теперь регистрируется на треть меньше происшествий.

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Страховой менеджер ERGO Андрес Консап подчеркивает, что число происшествий на парковках всегда возрастает перед праздниками, в частности перед Ивановым днем и Рождеством. ”Более половины происшествий вызывается маневрированием на парковочном месте. В одном случае из десяти открываемая дверца повреждает соседний автомобиль. Также происходят перекрестные столкновения, наезды на припаркованные автомобили спереди и сзади”, - прокомментировал Андрес Консап.

В прошлом году в Эстонии произошло 33 тысячи случаев дорожного страхования — на 2% больше по сравнению с позапрошлым годом. Средний ущерб в рамках такого страхового случая составил 1700 евро, а суммарный ущерб достиг 57 млн евро. Больше всего возросло количество парковочных происшествий. Также наблюдался прирост столкновений при перестроении, объезде и выезде с полосы без включения сигналов.