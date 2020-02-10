Государственный суд окончательно оправдал заключенного, который угрожал охраннику

Заключенный угрожал охраннику через окно закрытой камеры. По заверению охранника, это высказывание вызвало в нем страх и он испугался, что заключенный претворит свою угрозу в жизнь.

Ранее Тартуский уездный суд оправдал обвиняемого, отметив, что у охранника не было оснований для того, чтобы бояться воплощения угрозы. По оценке суда, потерпевший мог почувствовать себя оскорбленным, но для объективного стороннего наблюдателя такая угроза страшной не кажется. Тартуский же окружной суд признал обвиняемого виновным и наказал заключением сроком на шесть месяцев.

Далее дело дошло до Государственного суда. Криминальная коллегия первым делом пояснила, что при оценке убедительности угрозы неважно, имеется ли у виновного действительное намерение или возможность воплотить деяние. Достаточно того, что угрожающий создаст впечатление, будто неблагоприятные последствия наступят, и тот, кому он угрожает, почувствует себя в опасности. Кроме того, угроза должна казаться реальной и для среднестатистического разумного наблюдателя. Таким образом, любое выражение недовольства нельзя рассматривать как уголовно наказуемую угрозу, даже если оно вызывает в другом человеке страх. Также коллегия отметила, что устная угроза не обязательно должна быть представлена в резкой или дерзкой форме и может представлять собой вежливое утверждение.