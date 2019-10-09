09.10.2019, 19:00

Госсуд принял решение по жалобе пенсионера, стрелявшего в двух охранников в Копли


rus.delfi.ee
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ALEXANDER YAKIMENKO
ALEXANDER YAKIMENKOFoto: Tiit Blaat

Приговоренный к 13 годам лишения свободы за стрельбу в двух охранников в Копли 76-летний Александр Якименко ходатайствовал в Государственном суде о смягчении наказания. Однако Госсуд не принял к рассмотрению кассационную жалобу адвоката Якименко, передает rus.err.ee.

В кассационной жалобе защитник Александра Якименко просил переквалифицировать действия обвиняемого и назначить ему более мягкое наказание.

Якименко уже сократили срок тюремного наказания: если суд первой инстанции 7 декабря прошлого года приговорил Якименко к 16 годам лишения свободы, то по решению Таллиннского окружного суда от 15 апреля ему придется отсидеть в тюрьме 13 лет.

Как мы уже сообщали, 75-летнего Якименко признали виновным в незаконном использовании огнестрельного оружия и попытке убийства.

Стрельба произошла 2 июля 2017 года на улице Лийнивахе в Копли, куда Александр отправился собирать металл. Когда он вошел в одной из зданий, то попал на камеру видеонаблюдения, от чего сработала сигнализация.

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На место прибыли два охранника, один из них вошел внутрь здания, а второй остался ждать снаружи. Когда Якименко увидел в доме охранника, он попытался сбежать через окно, но снаружи его поймал второй охранник. После этого Якименко, который раньше работал в Таллиннской тюрьме оружейником, вынул револьвер и выстрелил охраннику в живот.
Из дома выбежал другой охранник и тоже получил выстрел в живот. Охранники сами вызвали себе скорую помощь.

Почти через неделю, 7 июля, Якименко был задержан в Латвии. Он направлялся на Украину, чтобы якобы остаться там жить. После его задержания в связанных с мужчиной двух площадях было найдено более 8500 различных частей оружия, в том числе около 7700 патронов, граната, сигнальная ракета, 40 граммов пороха и 4 револьвера, на ношение которых у него не имелось разрешения.

Во время расследования выяснилось, что различные детали оружия Якименко заполучил, когда его уволили с должности оружейника в Таллиннской тюрьме. Инвентарь списали и мужчина просто забрал его себе. У него и тогда не имелось разрешения на ношение оружия. Патроны же он накопил в течение долгого времени, так как ему выдавалось по 100 патронов в день для стрельбы в тире.

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