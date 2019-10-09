Госсуд принял решение по жалобе пенсионера, стрелявшего в двух охранников в Копли

В кассационной жалобе защитник Александра Якименко просил переквалифицировать действия обвиняемого и назначить ему более мягкое наказание.

Якименко уже сократили срок тюремного наказания: если суд первой инстанции 7 декабря прошлого года приговорил Якименко к 16 годам лишения свободы, то по решению Таллиннского окружного суда от 15 апреля ему придется отсидеть в тюрьме 13 лет.

Как мы уже сообщали, 75-летнего Якименко признали виновным в незаконном использовании огнестрельного оружия и попытке убийства.

Стрельба произошла 2 июля 2017 года на улице Лийнивахе в Копли, куда Александр отправился собирать металл. Когда он вошел в одной из зданий, то попал на камеру видеонаблюдения, от чего сработала сигнализация.

На место прибыли два охранника, один из них вошел внутрь здания, а второй остался ждать снаружи. Когда Якименко увидел в доме охранника, он попытался сбежать через окно, но снаружи его поймал второй охранник. После этого Якименко, который раньше работал в Таллиннской тюрьме оружейником, вынул револьвер и выстрелил охраннику в живот.

Из дома выбежал другой охранник и тоже получил выстрел в живот. Охранники сами вызвали себе скорую помощь.