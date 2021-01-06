Госсуд отказался рассматривать кассационные жалобы Харона Дикаева и его подельников. Приговор вступил в силу

Напомним, что решением Таллиннского окружного суда 1 июня 2020 года был оставлен в силе приговор Харьюского окружного суда (21.08.2019) в части назначенного судом первой инстанции наказаний подсудимым.
Харьюский уездный суд в порядке общего производства признал виновным Харона Дикаева виновным в предъявленных ему обвинениях и по совокупности приговорил его к 12 годам лишения свободы.
Сергей Джавакян приговорен к 13 годам лишения свободы.
Танель Манделкорн приговорен к 9 годам и 4 месяцам.
Дмитрий Сидоренко — к 6 годам и 6 месяцам.
Эдуард Олейник — к 12 годам.
Григорий Богатый — 7 годам и 6 месяцам.
Евгений Подолинский — к 7 годам и 6 месяцам.
Виталий Каэр — к 7 годам и 6 месяцам.
Харон Дикаев обвинялся в руководстве годами действовавшим преступным сообществом, которое финансировало свою деятельность, совершая различные экономические преступления и преступления против имущества.
Подробнее об обвинениях в отношении Дикаева и его группировки читайте здесь и здесь.
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