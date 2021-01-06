Госсуд отказался рассматривать кассационные жалобы Харона Дикаева и его подельников. Приговор вступил в силу

Напомним, что решением Таллиннского окружного суда 1 июня 2020 года был оставлен в силе приговор Харьюского окружного суда (21.08.2019) в части назначенного судом первой инстанции наказаний подсудимым.

Харьюский уездный суд в порядке общего производства признал виновным Харона Дикаева виновным в предъявленных ему обвинениях и по совокупности приговорил его к 12 годам лишения свободы.

Сергей Джавакян приговорен к 13 годам лишения свободы.

Танель Манделкорн приговорен к 9 годам и 4 месяцам.

Дмитрий Сидоренко — к 6 годам и 6 месяцам.

Эдуард Олейник — к 12 годам.

Григорий Богатый — 7 годам и 6 месяцам.

Евгений Подолинский — к 7 годам и 6 месяцам.

Виталий Каэр — к 7 годам и 6 месяцам.

Харон Дикаев обвинялся в руководстве годами действовавшим преступным сообществом, которое финансировало свою деятельность, совершая различные экономические преступления и преступления против имущества.

Подробнее об обвинениях в отношении Дикаева и его группировки читайте здесь и здесь.