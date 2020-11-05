Госсуд отказал в УДО осужденному пожизненно убийце трех человек

В 1995 году Нарвский городской суд приговорил Эдуарда Мяги к смертной казни за убийство трех человек, насилие и другие преступления, но позднее приговор был заменен на пожизненное лишение свободы. В 1994 году, в течение четырех месяцев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, Мяги и двое его сообщников убили двух мужчин и одну женщину.

Согласно закону, суду следует рассмотреть возможность досрочного освобождения после того, как заключенный отбывает как минимум 25 лет наказания. В данном случае уездный и окружной суд решили не освобождать осужденного. По мнению судов, в тюрьме Мяги прилагал немалые усилия, чтобы измениться, на свободе у него имеется место работы и близкие, но, учитывая жестокость совершенных им преступлений, он по-прежнему может быть опасен для общества.

Государственный суд отметил, что уездный и окружной суд подробно, убедительно и в соответствии с предыдущими прецедентами объяснили отказ в освобождении Мяги. Учитывалось как его примерное поведение в тюрьме, биография в целом, так и обстоятельства преступлений.

Обстоятельства преступления следует тщательно взвешивать

Речь идет о первом деле о досрочном освобождении пожизненно осужденного, рассматриваемом Государственным судом. Поэтому коллегия по уголовным делам в своем постановлении описала также общие принципы, которые следует учитывать при разрешении аналогичных случаев.

Исходя из закона, предпосылки для освобождения заключенных пожизненно или на конкретный срок одинаковые. В то же время в случае с заключенными, отбывающими пожизненный срок, невозможно игнорировать их очень долгое заключение — они слишком долго были оторваны от обычной жизни. Поэтому нельзя предполагать, что на свободе осужденного ждут семья, родные или благонадежный круг общения.

По мнению Государственного суда, оставление заключенного без освобождения нельзя обосновывать тяжестью его преступления, поскольку это уже учитывалось при назначении наказания. Однако стоит учитывать все характеризующие преступление обстоятельства, которые могут повлиять на риск совершения нового преступления. Поскольку заключенный пожизненно был способен совершить настолько тяжкое преступление, для его досрочного освобождения необходимо, чтобы риск нового преступления был минимальным.