Госсуд не вмешался: юный боксер, убивший одним ударом мужчину, отправится за решетку

Государственный суд не принял к рассмотрению кассационную жалобу адвоката молодого боксера Алекса Симаниса на решение Тартуского окружного суда. Таким образом, приговор Тартуского уездного суда вступает в законную силу и Симанис отправится на шесть лет за решетку.

В ночь на 24 ноября 2018 года, будучи тогда 17-летним, Алекс Симанис развлекался в Валга в пабе Вооримехе. У входа в заведение у него возник конфликт с 37-летним членом Кайтселийта и отцом семейства Кристьяном.

Кристьян толкнул Симаниса, но его действия не угрожали здоровью или жизни последнего. Реакция осужденного была смертоносной. Он ударил Кристьяна кулаком правой руки в лицо с такой силой, что жертву откинуло на каменную мостовую парковки. Падая, Кристьян ударился головой о мостовую и потерял сознание.

Суд счел, что самооборона Симаниса (который и ранее имел непогашенную судимость) была непропорциональна угрозе - он был опытным и успешным боксером, обладающим хорошей подготовкой и физической формой.

При этом и для самого Симаниса удар оказался настолько сильным, что привел к травме правой руки, на которую пришлось накладывать шину в Валгаской больнице. Кристьян же через день скончался от полученных повреждений.

Суд нашел, что действия Симаниса были умышленными и речь не идет о состоянии необходимой обороны. По мнению суда, учитывая боксерские навыки Симаниса, можно утверждать, что подсудимый знал о возможных последствиях своего настолько сильного удара для здоровья потерпевшего.

Суд в приговоре отметил, что у Симаниса и ранее были конфликты с законом. Он уже имел условный приговор, находился на испытательном сроке, но не сделал из этого выводы и не изменил своего поведения. И в данном уголовном эпизоде Симанис ни в чем не признал себя виновным, что говорит о его легкомысленном отношении к нарушению правопорядка.

Тартуский уездный суд признал Алекса Симаниса виновным в умышленном причинении вреда здоровью, повлекшем смерть, и назначил ему в качестве наказания лишение свободы сроком на 6 лет.

Суд также удовлетворил гражданский иск о компенсации потерпевшей стороне морального и материального ущерба, а также расходов на адвоката. Симанис должен будет также оплатить судебные расходы.