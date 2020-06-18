Госсуд: не любое чрезмерное применение физической силы со стороны полицейских — преступление

Было установлено, что двое полицейских на патрульном автомобиле преследовали ехавшего на ATV потерпевшего, который проигнорировал данный полицией знак к остановке. Даже когда в результате преследования ATV остановился, водитель попытался поехать дальше. На это один из полицейских вышел из автомобиля и встал перед ATV. После этого из полицейского автомобиля выбежал обвиняемый, подбежал к ATV и ударил потерпевшего ногой в область груди, затем схватил его и стащил с ATV.

Далее обвиняемый снова ударил потерпевшего, который уже лежал на земле, ногой в область груди. Подсудимому вменяли в вину, что, совершая второй удар, он незаконно применил физическую силу.

Уездны и окружной суды признали обвиняемого виновным в превышении власти. По их оценке, после того, как потерпевшего стащили с ATV, опасность миновала, поэтому применение физической силы было недопустимым.

Криминальная коллегия Государственного суда согласилась, что применение физической силы с точки зрения закона об охране правопорядка было чрезмерным, но посчитала, что в данном случае это нельзя рассматривать как преступление и признала обвиняемого невиновным в превышении власти. Опираясь на прошлую практику, коллегия пояснила, что находящееся при исполнении лицо можно признать виновным только в случае явного злоупотребления. Это ситуации, в которых лицо применением силы в существенной степени нарушает закон об охране правопорядка. Таким образом, нарушение закона об охране правопорядка не всегда означает, что речь идет о преступлении. За менее существенные нарушения полицейского можно призвать к ответственности, например, в дисциплинарном порядке.

Также коллегия отметила, что применению силы предшествовало крайне халатное и безответственное поведение потерпевшего, а обвиняемому в сложившихся условиях пришлось действовать очень быстро.