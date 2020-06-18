18.06.2020, 20:50

Госсуд: не любое чрезмерное применение физической силы со стороны полицейских — преступление

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Rail Balticu riigikohtu lahendi pressikonverents
Foto on illustreeriv.Foto: Argo Ingver

Криминальная коллегия государственного суда в своем сегодняшнем решении пояснила, что даже если полицейский нарушает при применении силы закон, это не означает, что он совершает преступление.

Было установлено, что двое полицейских на патрульном автомобиле преследовали ехавшего на ATV потерпевшего, который проигнорировал данный полицией знак к остановке. Даже когда в результате преследования ATV остановился, водитель попытался поехать дальше. На это один из полицейских вышел из автомобиля и встал перед ATV. После этого из полицейского автомобиля выбежал обвиняемый, подбежал к ATV и ударил потерпевшего ногой в область груди, затем схватил его и стащил с ATV.

Далее обвиняемый снова ударил потерпевшего, который уже лежал на земле, ногой в область груди. Подсудимому вменяли в вину, что, совершая второй удар, он незаконно применил физическую силу.

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Уездны и окружной суды признали обвиняемого виновным в превышении власти. По их оценке, после того, как потерпевшего стащили с ATV, опасность миновала, поэтому применение физической силы было недопустимым.

Криминальная коллегия Государственного суда согласилась, что применение физической силы с точки зрения закона об охране правопорядка было чрезмерным, но посчитала, что в данном случае это нельзя рассматривать как преступление и признала обвиняемого невиновным в превышении власти. Опираясь на прошлую практику, коллегия пояснила, что находящееся при исполнении лицо можно признать виновным только в случае явного злоупотребления. Это ситуации, в которых лицо применением силы в существенной степени нарушает закон об охране правопорядка. Таким образом, нарушение закона об охране правопорядка не всегда означает, что речь идет о преступлении. За менее существенные нарушения полицейского можно призвать к ответственности, например, в дисциплинарном порядке.

Также коллегия отметила, что применению силы предшествовало крайне халатное и безответственное поведение потерпевшего, а обвиняемому в сложившихся условиях пришлось действовать очень быстро.

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