Гнал как сумасшедший: эстонский внедорожник снес в Хельсинки автобусную остановку

Полиция Хельсинки сообщила изданию Ilta-Sanomat, что ехавший с большим превышением разрешенной скорости автомобиль сначала врезался в дорожное ограждение, а затем его отбросило в сторону автобусной остановки.

На данном участке разрешенная скорость — 80 км в час.

"Думаю, скорость была около 150 км в час, если не больше", — рассказал газете свидетель, который также сообщил, что после аварии автомобиль покинули двое мужчин вместе с собакой.

По данным полиции, находившиеся в машине еще не задержаны.