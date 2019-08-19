Гнал как сумасшедший: эстонский внедорожник снес в Хельсинки автобусную остановку(16)
Значительно превысивший разрешенную скорость внедорожник с эстонскими номерами в воскресенье вечером снес в Хельсинки автобусную остановку. Водитель сбежал с места происшествия, а на оживленной улице образовалась пробка.
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