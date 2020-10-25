Глава полиции: в Эстонии действуют не менее 15 классических преступных группировок

Главный полицейский страны также заверил, что правоохранители не бездействуют.

"За последние годы у нас был ряд успешных расследований, после которых большое количество лидеров группировок, именно лидеров, отправились отбывать тюремные сроки. Например, в следующем году выйдет на свободу Ассар Паулус, преступное сообщество которого никуда не исчезло", - рассказал Эльмар Вахер.

Ассар Паулус, которого упомянул Вахер, сидит в тюрьме с апреля 2014 года. На свободу он выйдет 15 апреля 2021 года.

Эльмар Вахер также признал, что современная преступность все чаще использует виды деятельности, позволяющие сохранять анонимность.

"Например, один из крупнейших источников преступных доходов - это уклонение от уплаты налогов, а затем мошенничество", - рассказал Вахер.

По его словам, преступные группировки все чаще привлекают к сотрудничеству и ИТ-гениев.