25.10.2020, 19:17

Глава полиции: в Эстонии действуют не менее 15 классических преступных группировок


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Глава полиции: в Эстонии действуют не менее 15 классических преступных группировок
Foto: Kretel Kuusk

По оценке полиции, в Эстонии действуют 15-18 классических преступных группировок, которые зарабатывают на жизнь, нарушая законы, пишет rus.err со ссылкой на интервью генерального директора Департамента полиции и пограничной охраны Эльмара Вахера порталу ERR.ee.

Главный полицейский страны также заверил, что правоохранители не бездействуют.

"За последние годы у нас был ряд успешных расследований, после которых большое количество лидеров группировок, именно лидеров, отправились отбывать тюремные сроки. Например, в следующем году выйдет на свободу Ассар Паулус, преступное сообщество которого никуда не исчезло", - рассказал Эльмар Вахер.

Ассар Паулус, которого упомянул Вахер, сидит в тюрьме с апреля 2014 года. На свободу он выйдет 15 апреля 2021 года.

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Эльмар Вахер также признал, что современная преступность все чаще использует виды деятельности, позволяющие сохранять анонимность.
"Например, один из крупнейших источников преступных доходов - это уклонение от уплаты налогов, а затем мошенничество", - рассказал Вахер.

По его словам, преступные группировки все чаще привлекают к сотрудничеству и ИТ-гениев.

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