Глава полиции о мотиве стрелка с Теллискиви: он пошел вершить самосуд

Директор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер в интервью газете Eesti Päevaleht сказал, что мотив стрелявшего в таксистов в районе Теллискиви для полиции довольно ясен. Приводим отрывок интервью, в котором Вахер говорит о том, что двигало преступником.
- Вы уже можете сказать, какой был мотив у стрелка?
- Я считаю, что мы знаем мотив. Но говорить могу в общих словах. Нужно учитывать, что человек покончил с собой, у него остались мать и отец, братья-сестры, друзья-знакомые.
- Это было связано отчасти с разочарованием в жизни.
- Говорили о сведении счетов с так называемой таксомафией или связанном с ней конфликтом, который он хотел разрешить с помощью оружия.
- Расследование по так сказать таксомафии охватывает очень многих таксистов. Но мы не установили, что те конкретные люди, в которых стрелял преступник, - один скончался, другой оказался в тяжелом состоянии в больнице - были бы как-то связаны с этим уголовным делом. В то же время не могу сказать, что он не знал своих жертв. Стрелок сам работал таксистом. Люди, которые работают в районе Балтийского вокзала и Теллискиви, естественно знают друг друга.
- Он отправился стрелять в конкретных людей, или пострадавшие были случайными жертвами?
- Этого я не могу сказать.
- Он был трезв?
- Трезв.
- Как можно в общих чертах сформулировать мотив?
- Он пошел вершить самосуд. Наверное, пошел наводить порядок. В своем понимании. Потому что определенно хотел быть защитником правопорядка. В свое время он учился на полицейского, работал в тюрьме. Одним словом, какой-то конфликт там был, однако у нас нет информации о том, что этот конфликт был с теми таксистами, в которых он стрелял. Скажем так: это был конфликт с причастными к таксоизвозу людьми в широком смысле.
- Насколько велика была вероятность того, что он застрелил еще кого-нибудь?
- У него действительно были такие возможности, но не сделал этого. Мы знаем схему его передвижений в тот день; очевидно, он встречался еще с какими-то таксистами. У него был пистолет, патрон и возможность. Но он счел, что свою так сказать задачу выполнил.
- В конце концов он застрелился в районе Набала. Возможно было этого избежать?
- Каждая летальный случай, произошел он тем или иным образом, очень трагическая история. Но, отвечая на ваш вопрос: по моему мнению, он это бы сделал в любом случае. Мы знаем, как во всём мире бывает: зная, что ты совершил, у тебя нет другого выхода, как уйти из жизни. Другой вопрос, который мы анализируем, состоит в том, могла ли полиция действовать тактически как-то по-другому? Анализ еще не закончен.
Напомним, что рано утром в пятницу 21 июня, в Таллинне на улице Теллискивистреляли в двух таксистов. Один из них погиб на месте происшествия, другого в тяжелом состоянии доставили в больницу. Всего преступник — Райво Юримяэ — сделал 11 выстрелов из пистолета ТТ, затем скрылся с места преступления. Днем того же дня он покончил собой в окрестностях Таллинна на остановке Набала.
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