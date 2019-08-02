Глава полиции о мотиве стрелка с Теллискиви: он пошел вершить самосуд

- Вы уже можете сказать, какой был мотив у стрелка?

- Я считаю, что мы знаем мотив. Но говорить могу в общих словах. Нужно учитывать, что человек покончил с собой, у него остались мать и отец, братья-сестры, друзья-знакомые.

- Это было связано отчасти с разочарованием в жизни.

- Говорили о сведении счетов с так называемой таксомафией или связанном с ней конфликтом, который он хотел разрешить с помощью оружия.

- Расследование по так сказать таксомафии охватывает очень многих таксистов. Но мы не установили, что те конкретные люди, в которых стрелял преступник, - один скончался, другой оказался в тяжелом состоянии в больнице - были бы как-то связаны с этим уголовным делом. В то же время не могу сказать, что он не знал своих жертв. Стрелок сам работал таксистом. Люди, которые работают в районе Балтийского вокзала и Теллискиви, естественно знают друг друга.

- Он отправился стрелять в конкретных людей, или пострадавшие были случайными жертвами?

- Этого я не могу сказать.

- Он был трезв?

- Трезв.

- Как можно в общих чертах сформулировать мотив?

- Он пошел вершить самосуд. Наверное, пошел наводить порядок. В своем понимании. Потому что определенно хотел быть защитником правопорядка. В свое время он учился на полицейского, работал в тюрьме. Одним словом, какой-то конфликт там был, однако у нас нет информации о том, что этот конфликт был с теми таксистами, в которых он стрелял. Скажем так: это был конфликт с причастными к таксоизвозу людьми в широком смысле.