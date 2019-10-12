Глава КаПо: наличие экстремистов в Эстонии нельзя отрицать

"Как правило, наши экстремисты маргинальны, но мы не можем сказать, что их не существует. Происходящее в Европе оставило след и в нашем исламском сообществе: в Сирии есть несколько женщин эстонского происхождения или родившихся в Эстонии, которые вышли замуж за радикальных исламистов и находятся там вместе с детьми", — сказал Синисалу в интервью Õhtuleht.

Синисалу отметил, что наиболее сложными являются экстремисты-одиночки, которые ни с кем не делятся своими идеями. "Они радикализируются у себя дома за компьютером и в какой-то момент решают, что для реализации своих так называемых священных идей им необходимо использовать террор и пойти кого-нибудь зарезать, и таких людей очень трудно задержать", — сказал глава Полиции безопасности.