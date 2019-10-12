Глава КаПо: наличие экстремистов в Эстонии нельзя отрицать

По словам генерального директора Полиции безопасности (КаПо) Арнольда Синисалу, в Эстонии нет экстремистских движений, однако нельзя отрицать существование людей, которые могут быть потенциальными террористами, передает rus.err.ee.
"Как правило, наши экстремисты маргинальны, но мы не можем сказать, что их не существует. Происходящее в Европе оставило след и в нашем исламском сообществе: в Сирии есть несколько женщин эстонского происхождения или родившихся в Эстонии, которые вышли замуж за радикальных исламистов и находятся там вместе с детьми", — сказал Синисалу в интервью Õhtuleht.
Синисалу отметил, что наиболее сложными являются экстремисты-одиночки, которые ни с кем не делятся своими идеями. "Они радикализируются у себя дома за компьютером и в какой-то момент решают, что для реализации своих так называемых священных идей им необходимо использовать террор и пойти кого-нибудь зарезать, и таких людей очень трудно задержать", — сказал глава Полиции безопасности.
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