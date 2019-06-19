Героическая собака громким лаем спасла хозяев от пожара. Но сама погибла в огне

Вчера вечером загорелся частный дом в Рапламаа. О пожаре громким лаем сообщила хозяйская собака. Семья вовремя выбралась из дома, но собаку, к сожалению, спасти не удалось, передает Õhtuleht.
Спасателям поступил вызов в деревню Пыллу в 18:12, когда они прибыли на место, все здание уже горело открытым пламенем. Благодаря громкому лаю таксы, находившиеся дома хозяева вовремя выбрались из дома, но, к сожалению, испугавшуюся и спрятавшуюся собаку спасти не удалось. Пожар уничтожил и дом семьи.
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