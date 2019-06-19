19.06.2019, 21:50

Героическая собака громким лаем спасла хозяев от пожара. Но сама погибла в огне

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rus.delfi.ee
EST
Героическая собака громким лаем спасла хозяев от пожара. Но сама погибла в огне
Pilt on illustreeriv.Pixabay

Вчера вечером загорелся частный дом в Рапламаа. О пожаре громким лаем сообщила хозяйская собака. Семья вовремя выбралась из дома, но собаку, к сожалению, спасти не удалось, передает Õhtuleht.

Спасателям поступил вызов в деревню Пыллу в 18:12, когда они прибыли на место, все здание уже горело открытым пламенем. Благодаря громкому лаю таксы, находившиеся дома хозяева вовремя выбрались из дома, но, к сожалению, испугавшуюся и спрятавшуюся собаку спасти не удалось. Пожар уничтожил и дом семьи.

Подробнее читайте в Õhtuleht.

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