Героическая собака громким лаем спасла хозяев от пожара. Но сама погибла в огне

Спасателям поступил вызов в деревню Пыллу в 18:12, когда они прибыли на место, все здание уже горело открытым пламенем. Благодаря громкому лаю таксы, находившиеся дома хозяева вовремя выбрались из дома, но, к сожалению, испугавшуюся и спрятавшуюся собаку спасти не удалось. Пожар уничтожил и дом семьи.

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