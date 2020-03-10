География номеров телефонных мошенников расширяется. Теперь Эстонию бомбят из Сомали!

Целью мошенников является побудить людей перезвонить. Сигнал на эстонский телефон идет очень короткое время, вызов в телефоне отмечается как непринятый, и мошенник находится в надежде, что человек перезвонит на его номер.

Если эстонский абонент успевает взять трубку, то связь прерывается, или в трубке воцаряется молчание. Опять-таки с целью вынудить человека перезвонить.

"Если вам звонят с незнакомого телефонного номера другой страны, то нельзя на этот номер перезванивать. В этом случае человек будет перенаправлен на номер со специальным тарифом, где ему ответит автоответчик. В течение того времени, пока человек будет слушать запись автоответчика, он будет платить за разговор по очень высокому тарифу", - пояснила схему обмана директор по обслуживанию клиентов Tele2 Сирли Селиов.

С телефонных номеров Сомали за последние дни в Эстонию сделаны тысячи звонков. "Tele2 занимается этой волной телефонного мошенничества и блокирует номера, чтобы с них не шли вызовы нашим клиентам", - сообщила Селиов.

"Информируйте об этом виде мошенничества близких вам пожилых людей и объясните им, что на чужие иностранные номера перезванивать нельзя", - отметила Селиов.

Tele2 просит при получении подозрительного и имеющего признаки мошенничества звонка фиксировать номер и сообщать об этом своему оператору.

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