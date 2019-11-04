Где в Эстонии чаще всего происходят аварии с участием диких животных

Ежегодно все более серьезной проблемой становятся автомобильные аварии, связанные со столкновениями с дикими животными на автомагистралях Эстонии. Согласно анализу, проведенному If Insurance, аварии случаются в основном на участках с более интенсивным дорожным движением.
Мартин Кукк, руководитель группы If Insurance, специализирующейся на ущербе, нанесенном транспортным средствам, пояснил, что за прошедший год страховое общество зарегистрировало 12% рост количества наезда на животных. Большинство несчастных случаев имеет место в районах с наибольшей интенсивностью потока автотранспорта.
”Наибольшее количество аварий в результате столкновений с дикими животными произошло в Харьюмаа (15%), Тартума (10%), Пярнума (10%) и Ляэне-Вирума (7%); наименьшее их количество зарегистрировано в Хийумаа (2%), Ляэнемаа (3%) и Валгамаа (3%). В то же время, интенсивность дорожного движения не является единственным фактором, определяющим количество связанных с дикими животными аварий. Свою роль играет также окружающая дорогу местность, места обитания и тропы животных. Например, в Йыгевамаа и Вырумаа транспортных происшествий, связанных с дикими животными (6% и 7% соответственно), произошло больше, чем в Ида-Вирумаа (4%), причем независимо от интенсивности дорожного движения”, — пояснил Кукк.
Более всего количество аварий возросло в Пярнумаа
Связанные с дикими животными аварии в Пярнуском уезде за год участились почти вдвое. Наблюдается значительное увеличение количества несчастных случаев также в Валгаском уезде (увеличение на 73%), Выруском уезде (58%), Вильяндиском уезде (26%), уезде Сааремаа (24%) и Ярваском уезде (23%).
”В то время аварии, связанные с наездами на косуль и лис, происходят чаще в Харьюском уезде, где больше всего автомобилей, в Пярнуском уезде самое большое количество ДТП связано с оленями и енотовидными собаками. Больше всего зайцев попадает под колеса в Ляэне-Вирумаа. Таким образом, между уездами существуют определенные отличия относительно видов животных, но в более широком плане главным фактором все же является интенсивность движения, исходя из чего в определенных регионах происходит больше аварий”, — добавил Кукк.
Что делать, если произошла авария?
”Зачастую водитель не может избежать столкновения с внезапно появившимся на дороге животным. Однако ему нужно знать, как действовать после аварии. В случае получения травмы водителем или пассажиром следует немедленно позвонить в Центр тревоги на номер 112. О раненом или погибшем животном необходимо поставит в известность Инспекцию окружающей среды, позвонив на дежурный номер 1313. Страховое общество поможет зарегистрировать происшествие. Если на автомобиль оформлено страхование каско, мы организуем перевозку пассажиров и буксировку автомобиля; поврежденное транспортное средство также будет отремонтировано”, — пояснил Кукк.
Страховое общество If Kindlustus за последний год зарегистрировало более тысячи наездов на животных. В результате этих дорожно-транспортных происшествий был нанесен ущерб как здоровью, так и автомобилям в размере порядка 2,3 миллиона евро.
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