Где это видано? Воры залезли на островной хутор, чтобы украсть десять кило салата!

"И нужно было ради этого сюда залезать, чтобы своровать салат!" — удивляется один из руководителей хозяйства Маарья Кумпас, ведь для этого надо было перелезать через каменную ограду. По ее оценке, ущерб от набега воришек невелик: украдено примерно десять килограммов листового салата, что в денежном выражении составляет 65 евро.

"Забрали очень аккуратно, вместе с корнями", — говорит Кумпас, по мнению которой такое большое количество салата обычному потребителю и не использовать.

"В местном магазине такого салата не продают, а со склада настолько свежего и нежного салата не получить", — поясняет хозяйка. Поэтому, если кто-то станет продавать листья салата с красной окантовкой сорта Lollo Rosso или предлагать его в точках общепита, то сразу можно будет понять, что это продукт, полученный преступным путем.

Как сказала изданию Meie Maa Кумпас, салат выращивается для местных ресторанов, такого количества хватает им примерно на неделю.

Женщина не хочет обвинять рестораторов, но отмечает, что вор точно знал, куда идти за салатом, ведь хутор находится в стороне от шоссе.

В полицию Кумпас не обращалась, но обещает, что на следующий раз так просто ворам их черное дело с рук не сойдет.