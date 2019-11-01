Газовая авария в Какумяэ: отец трех погибших детей признан виновным

13 октября 2018 года в Таллинне, в частном доме в жилом районе Какумяэ нашли тела 4-летнего и 7-летнего детей. Младшего, 2-летнего ребенка той же семьи и родителей доставили в больницу. 17 октября из больницы сообщили, что третий ребенок тоже умер.

В результате проведенной экспертизы выяснилось, что причиной смерти стало отравление угарным газом. Уголовное дело было возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности. Эксперименты показали: газовый котел был исправен и утечка произошла из-за сломанной системы труб, ведущих к котлу. Как удалось доказать следствию, трубу сломал отец семейства.

Старший прокурор Андра Силд на сегодняшнем заседании сказала, что хотя все собранные доказательства говорят о вине отца в причинении смерти по неосторожности, в договоренности говорится об освобождении его от наказания.

"Это означает, что он, конечно, признан виновным, но учитывая то, что он потерял троих детей, он уже получил самое тяжелое наказание. В этой ситуации прокуратура считает бесчеловечным требовать отцу дополнительное наказание и, несмотря на обвинительный приговор, мы сочли, что отца нужно освободить от наказания", — пояснила Силд.