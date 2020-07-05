ГАЛЕРЕЯ | В Вильяндимаа сгорела баня

В воскресенье в 3:01 Центр тревоги получил сообщение, что в Вильяндимаа в городе Сууре-Яани на улице Рингпуиестеэ горит баня, которая стоит возле жилого дома.

Местные спасатели находились в 500 метрах от места происшествия, а по прибытию огонь уже спалил крышу здания. По первоначальным данным, горела сауна. Она была построена из нескольких деревянных сараев. К счастью, некоторые удалось спасти. Также спасатели не позволили огню перейти на соседнии жилые помещения. Причина возгорания выясняется.