05.07.2020, 08:46

ГАЛЕРЕЯ | В Вильяндимаа сгорела баня


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Suure-Jaanis põles kõrvalhoone
Suure-Jaanis põles kõrvalhooneFoto: Kenno Soo

Сегодня ночью в Вильяндимаа сгорела находящаяся возле жилого дома баня.

В воскресенье в 3:01 Центр тревоги получил сообщение, что в Вильяндимаа в городе Сууре-Яани на улице Рингпуиестеэ горит баня, которая стоит возле жилого дома.

Местные спасатели находились в 500 метрах от места происшествия, а по прибытию огонь уже спалил крышу здания. По первоначальным данным, горела сауна. Она была построена из нескольких деревянных сараев. К счастью, некоторые удалось спасти. Также спасатели не позволили огню перейти на соседнии жилые помещения. Причина возгорания выясняется.

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