ГАЛЕРЕЯ | В производственном здании Tallegg лопнула труба с аммиаком, из здания эвакуировали 200 человек

По словам пресс-секретаря Спасательного департамента, из здания эвакуировали 200 человек.

Пресс-секретарь HKScan Керстин Арс сообщила, что утечная аммиака была маленькой.

«В производственном мясном цехе Табасалу утром прорвало входную трубу в хранилище аммиака, поэтому в атмосферу ушло небольшое количество вещества. Мы тут же проинформировали о случившемся Спасательный департамент и эвакуировали всех работников, согласно плану на случай ЧП. Пострадавших нет».