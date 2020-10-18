ГАЛЕРЕЯ | В Мустамяэ столкнулись сразу пять машин

Сегодня днем полиции сообщили, что в Мустамяэ возле автобусной остановки Лепистику столкнулись 5 машин.
Как передает полиция, автомобили наехали друг на друга сзади. Примечательно, что никто не пострадал, поэтому это страховой случай.
Сегодня днем полиции сообщили, что в Мустамяэ возле автобусной остановки Лепистику столкнулись 5 машин.
Как передает полиция, автомобили наехали друг на друга сзади. Примечательно, что никто не пострадал, поэтому это страховой случай.
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