18.10.2020, 16:49

ГАЛЕРЕЯ | В Мустамяэ столкнулись сразу пять машин

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Avarii Mustamäel Foto: Lugeja foto

Сегодня днем полиции сообщили, что в Мустамяэ возле автобусной остановки Лепистику столкнулись 5 машин.

Как передает полиция, автомобили наехали друг на друга сзади. Примечательно, что никто не пострадал, поэтому это страховой случай.

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