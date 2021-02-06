ГАЛЕРЕЯ | В центре Таллинна столкнулись две машины

По первоначальным данным, никто не пострадал. Столкнулись Nissan и Mercedes. Полиция сообщила, что авария произошла в 14:35 на Пярну мнт, 10. Так как автомобилисты не договорились между собой, поэтому они ждали полицию. Из-за этого было нарушено движение в сторону Тонди. Сейчас трамваи продолжили работу.

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