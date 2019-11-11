ГАЛЕРЕЯ: Смотрите, какие взрывные устройства спасатели изьяли у эстоноземельцев

”У многих эстоноземельцев по-прежнему имеются дома взрывные устройства, которые угрожают как самому владельцу так и его близким и соседям. Например, если такие устройства хранятся в многоквартирном доме, то взрыв может повлечь за собой очень трагические последствия”, — рассказал советник центра разминирования Спасательного департамента Арно Пугонен.

Последний трагический случай произошел в 2010 году, когда в многоквартирном доме на улице Кульднока в Таллинне взорвалось устройство. В результате взрыва погиб мужчина и маленький ребенок. Фатальным исходом закончившиеся случаи были зарегистрированы и в последние годы. В 2018 году в Ида-Вирумаа погиб мужчина, который пытался разрезать снаряд шлифовальной машинкой. И в 2019 году произошел идентичный случай в ходе которого погиб мужчина. Из-за взрывов таких устройств за последние три года пять человек получили серьезные увечья. Обычно в таких случаях люди получают серьезные повреждения в область лица и рук.

В этом году проведенное исследование показало, что только немного больше чем половина населения Эстонии знают, что добровольная передача взрывного устройства не наказывается.