11.11.2019, 10:02

ГАЛЕРЕЯ: Смотрите, какие взрывные устройства спасатели изьяли у эстоноземельцев


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Взрывные устройства Foto: Päästeamet

На этой неделе Спасательный департамент в сотрудничестве с Полицией безопасности и Прокуратурой начинают кампанию, целью которой призвать людей сообщить о взрывных устройствах, которые находятся в их владении. Таких образом акция поможет сократить количество взрывных устройств, которые люди хранят у себя дома, а также напомнить всем, что добровольная передача взрывного устройства не наказывается.

”У многих эстоноземельцев по-прежнему имеются дома взрывные устройства, которые угрожают как самому владельцу так и его близким и соседям. Например, если такие устройства хранятся в многоквартирном доме, то взрыв может повлечь за собой очень трагические последствия”, — рассказал советник центра разминирования Спасательного департамента Арно Пугонен.

Последний трагический случай произошел в 2010 году, когда в многоквартирном доме на улице Кульднока в Таллинне взорвалось устройство. В результате взрыва погиб мужчина и маленький ребенок. Фатальным исходом закончившиеся случаи были зарегистрированы и в последние годы. В 2018 году в Ида-Вирумаа погиб мужчина, который пытался разрезать снаряд шлифовальной машинкой. И в 2019 году произошел идентичный случай в ходе которого погиб мужчина. Из-за взрывов таких устройств за последние три года пять человек получили серьезные увечья. Обычно в таких случаях люди получают серьезные повреждения в область лица и рук.

В этом году проведенное исследование показало, что только немного больше чем половина населения Эстонии знают, что добровольная передача взрывного устройства не наказывается.

”Очень важно подчеркнуть, что добровольная отдача взрывного устройства не наказывается. Конечно, если вы сами не дали нам об этом знать, а на вас пожаловался ваш сосед, то в таком случае будет возбуждено криминальное дело, которое может привести к реальному лишению свободы. Поэтому было бы мудрее сообщить самому и не дожидаться, пока это сделает кто-то другой”, — объяснил руководитель бюро Полиции безопасности Тыну Миилвэе.

Владение и любое использование взрывными устройствами криминально наказуемо.

Ни в коем случае нельзя приносить взрывные устройства или детонаторы в здание спасательной команды или полицейский участок. Необходимо позвонить по телефону 112 и сообщить точное местонахождение взрывного устройства и дать как можно больше информации. За взрывным устройством приедут саперы, они увезут его в безопасное место, где и уничтожат.

Похожая кампанию проводилась и ранее. Например, в 2008-2010, в 2013 и в 2014 гг. За это время собрали всего 140 кг взрывного материала, 1447 детонаторов и 156 взрывных устройств.

Центр разминирования Спасательного департамента получает в год примерно 1400 вызовов, в ходе которых обезвреживается в среднем 4000 взрывных устройства.

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