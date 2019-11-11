ГАЛЕРЕЯ: Смотрите, какие взрывные устройства спасатели изьяли у эстоноземельцев

”Очень важно подчеркнуть, что добровольная отдача взрывного устройства не наказывается. Конечно, если вы сами не дали нам об этом знать, а на вас пожаловался ваш сосед, то в таком случае будет возбуждено криминальное дело, которое может привести к реальному лишению свободы. Поэтому было бы мудрее сообщить самому и не дожидаться, пока это сделает кто-то другой”, — объяснил руководитель бюро Полиции безопасности Тыну Миилвэе.
Владение и любое использование взрывными устройствами криминально наказуемо.
Ни в коем случае нельзя приносить взрывные устройства или детонаторы в здание спасательной команды или полицейский участок. Необходимо позвонить по телефону 112 и сообщить точное местонахождение взрывного устройства и дать как можно больше информации. За взрывным устройством приедут саперы, они увезут его в безопасное место, где и уничтожат.
Похожая кампанию проводилась и ранее. Например, в 2008-2010, в 2013 и в 2014 гг. За это время собрали всего 140 кг взрывного материала, 1447 детонаторов и 156 взрывных устройств.
Центр разминирования Спасательного департамента получает в год примерно 1400 вызовов, в ходе которых обезвреживается в среднем 4000 взрывных устройства.
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