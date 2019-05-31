ГАЛЕРЕЯ | Полиция сообщила итоги вчерашней операции на столичных дорогах

Как сказал руководитель патрульной службы Кесклиннаского отделения полиции Таави Кирс, в ходе вчерашнего рейда проверяли также использование водителями посторонних гаджетов, ремней безопасности и соблюдение скорости движения.

«В Таллинне задержали в ходе операции 35 водителей, которые занимались за рулем посторонними делами, большинство из них говорили по телефону. Было зафиксировано 24 нарушения скоростного режима и в 3 случаях обнаружен непристегнутый ремень», - сообщил Кирсс.

«Водители даже не думают о том, насколько мобильный телефон рассеивает внимание и создает опасные ситуации. Разговор за рулём по телефону стал, так сказать, новым непристегнутым ремнем безопасности», - сравнил опасность двух нарушений Кирсс.