20.04.2020, 11:42
ГАЛЕРЕЯ | Перебегающий дорогу пес спровоцировал аварию
В ночь на понедельник в Вильянди произошло ДТП. Водитель Volkswagen съехал в кювет. Его доставили в больницу.
В ночь на понедельник в Вильянди произошло ДТП. Водитель Volkswagen съехал в кювет. Его доставили в больницу.
По первоначальным данным, 29-летний водитель пытался избежать столкновения с перебегающей дорогу собакой. Мужчину доставили на осмотр в больницу, потом отпустили домой. Автомобилист был один в машине и трезвым.
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