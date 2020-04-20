20.04.2020, 11:42

ГАЛЕРЕЯ | Перебегающий дорогу пес спровоцировал аварию


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Galerii: 14 pilti
Auto sõitis metsloomale otsasõidu vältimiseks kraavi Foto: Kenno Soo

В ночь на понедельник в Вильянди произошло ДТП. Водитель Volkswagen съехал в кювет. Его доставили в больницу.

По первоначальным данным, 29-летний водитель пытался избежать столкновения с перебегающей дорогу собакой. Мужчину доставили на осмотр в больницу, потом отпустили домой. Автомобилист был один в машине и трезвым.

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