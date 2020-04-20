ГАЛЕРЕЯ | Перебегающий дорогу пес спровоцировал аварию

По первоначальным данным, 29-летний водитель пытался избежать столкновения с перебегающей дорогу собакой. Мужчину доставили на осмотр в больницу, потом отпустили домой. Автомобилист был один в машине и трезвым.

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