ГАЛЕРЕЯ | Латыши пытались скрыться от эстонской полиции. Возможно, водитель был пьян

Днем в Тюри полиция подала сигнал остановки автомобилю с латышскими номерами. Водитель Audi пытался скрыться, доехав до тропы здоровья. Там его и задержали.

В машине было два гражданина Латвии. По первоначальным данным, они оба употребляли алкогольные напитки. Их доставили в полицейский участок Пайде.