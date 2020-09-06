06.09.2020, 13:57

ГАЛЕРЕЯ | Латыши пытались скрыться от эстонской полиции. Возможно, водитель был пьян

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Põgenemine Järvamaal Foto: Kaspar Pokk

Днем полицейские из Пайде попытались остановить автомобиль Audi с латышскими номерами, соседи пытались скрыться.

Днем в Тюри полиция подала сигнал остановки автомобилю с латышскими номерами. Водитель Audi пытался скрыться, доехав до тропы здоровья. Там его и задержали.

В машине было два гражданина Латвии. По первоначальным данным, они оба употребляли алкогольные напитки. Их доставили в полицейский участок Пайде.

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