09.06.2019, 12:03
ГАЛЕРЕЯ | Авария на Сааремаа: машина перевернулась, водителя пришлось вырезать из кабины
Вчера поздно вечером на Сааремаа на прямом отрезке дороги водитель автомобиля Audi потерял контроль над машиной и съезал в кювет.
Вчера поздно вечером на Сааремаа на прямом отрезке дороги водитель автомобиля Audi потерял контроль над машиной и съезал в кювет.
ДТП произошло в 23.21 на 13-м километре шоссе Сымера — Кярдла — Удувере, где автомобиль Audi A4, которым управлял 34-летний мужчина, вынесло в левый кювет, где он перевернулся.
Спасателям из Курессааре пришлось вырезать водителя из салона. Скорая помощь доставила мужчину в больницу.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Убивает без разбора: почему в Финляндии запретили шиповник
Огромная плата: Врач попросил мусульманку снять никаб
Видео инцидента с Симоньян и Соболь появилось в Сети
Вице-министр образования и науки РК арестована