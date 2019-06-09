ГАЛЕРЕЯ | Авария на Сааремаа: машина перевернулась, водителя пришлось вырезать из кабины

ДТП произошло в 23.21 на 13-м километре шоссе Сымера — Кярдла — Удувере, где автомобиль Audi A4, которым управлял 34-летний мужчина, вынесло в левый кювет, где он перевернулся.

Спасателям из Курессааре пришлось вырезать водителя из салона. Скорая помощь доставила мужчину в больницу.