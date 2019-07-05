05.07.2019, 13:07

Француз попал в Россию, переплыв реку Нарву. Ему грозит до двух лет тюрьмы

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РИА "Новости"
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Француз попал в Россию, переплыв реку Нарву. Ему грозит до двух лет тюрьмы
Foto: Vene piirivalve

Сотрудники Пограничного управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали гражданина Франции, пытавшегося незаконно попасть в Россию со стороны Эстонии, сообщают "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Инцидент произошел 2 июля в пограничной зоне Сланцевского района Ленинградской области.

"В ходе проведенного разбирательства установлено, что задержанным оказался гражданин Франции 1997 года рождения. Он рассказал, что переплыл реку Нарва из Эстонии в Россию, но намерения у него были, якобы, благие — с целью туризма", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело за незаконное пересечение государственной границы РФ, ему грозит до двух лет лишения свободы.

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