Француз попал в Россию, переплыв реку Нарву. Ему грозит до двух лет тюрьмы

Инцидент произошел 2 июля в пограничной зоне Сланцевского района Ленинградской области.

"В ходе проведенного разбирательства установлено, что задержанным оказался гражданин Франции 1997 года рождения. Он рассказал, что переплыл реку Нарва из Эстонии в Россию, но намерения у него были, якобы, благие — с целью туризма", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело за незаконное пересечение государственной границы РФ, ему грозит до двух лет лишения свободы.