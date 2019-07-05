Француз попал в Россию, переплыв реку Нарву. Ему грозит до двух лет тюрьмы(16)
Сотрудники Пограничного управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали гражданина Франции, пытавшегося незаконно попасть в Россию со стороны Эстонии, сообщают "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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