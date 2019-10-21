ФОТО | Жителя Эстонии задержали на российской границе с десятками ноутбуков

Мужчина прибыл на своем автомобиле на территорию многостороннего автомобильного пункта пропуска Ивангород по направлению въезд в РФ, сообщает пресс-служба Северо-западного таможенного управления РФ.

В ходе устного опроса заявил инспектору таможенного поста МАПП Ивангород, что не имеет товаров, подлежащих обязательному таможенному декларированию в письменной форме.

В ходе проведения совместного с представителями пограничной службы таможенного контроля, таможенники в салоне его автомобиля обнаружили четыре коробки, в которых находились ноутбуки различных моделей — 50 штук общим весом 113 килограммов.

Объясняя произошедшее, гражданин вину свою признал. Он рассказал, что ноутбуки, бывшие в употреблении. Он вез их в Санкт-Петербург для ремонта, наладки и дальнейшего вывоза обратно в Эстонию. Стоимость товара, по словам гражданина, — 15 евро за штуку. С правилами перемещения товаров знаком не был. О том, что необходимо декларировать данный товар не знал.

Исходя из фактов, выявленных в ходе таможенного контроля, а именно: характера перемещаемого товара, а также объяснения физического лица следует, что товар не предназначен для личного пользования и должен декларироваться в общем порядке.

Имеются достаточные данные, указывающие на наличие административного правонарушения, по данному факту Кингисеппской таможней проводятся необходимые процессуальные действия.

СЗТУ РФ