06.06.2020, 20:04

ФОТО | Жестокая авария на Лаагна теэ: один автомобиль перевернулся на крышу, другой на бок

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Foto: Kiur Kaasik

Центр тревоги получил сообщение о ДТП на Лаагна теэ у моста Раадику в 19:28. В результате ДТП один автомобиль перевернулся на крышу, а другой остался стоять на боку.

Согласно текущим данным, а ДТП никто не пострадал и все сами выбрались из машин. В одном автомобиле было 4 человека, в другом только водитель.

Фото читателя Delfi:

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