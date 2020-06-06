06.06.2020, 20:04
ФОТО | Жестокая авария на Лаагна теэ: один автомобиль перевернулся на крышу, другой на бок(11)
Центр тревоги получил сообщение о ДТП на Лаагна теэ у моста Раадику в 19:28. В результате ДТП один автомобиль перевернулся на крышу, а другой остался стоять на боку.
Пара купила хилый дом, но через 2 месяца он стал совсем другим
Какая опасность "затаилась" в людях, переболевших короновирусом
«Начинается всё не так и серьёзно»: Песков высказался о COVID–19
Мясников развеял миф о коронавирусе: "Полный бред"