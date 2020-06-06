ФОТО | Жестокая авария на Лаагна теэ: один автомобиль перевернулся на крышу, другой на бок. Водитель был пьян

За город направлялись автомобиль Škoda Fabia, в котором находились 4 человека, и Land Rover, в котором было два человека. По пока еще не выясненной причине Land Rover въехал сзади в Škoda, после чего машина перевернулась на бок и а таком положении и осталась. Черный внедорожник же сделал "пируэт" и перевернулся на крышу.
Находившиеся в Škoda четыре человека не пострадали, а одного человека из Land Rover доставили в больницу на осмотр.
У обоих мужчин из Land Rover обнаружили степень опьянения. Пока еще не известно, кто из них был за рулем. Также не известна и скорость внедорожника в момент ДТП.
Движение в районе ДТП направлено в объезд.
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