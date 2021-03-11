ФОТО | Женщина-водитель врезалась в дерево: чудом обошлось без жертв

В 17.53 в Ярвамаа на участке трассы между Роосна-Аллику и Ярва-Яани произошло тяжелое ДТП.
56-летняя женщина, находившаяся за рулем автомобиля Kia и ехавшая в сторону Роосна-Аллику, потеряла контроль над машиной.
Автомобиль занесло вправо и он врезался в дерево. Погодные условия были плохими - очень скользко и сильный боковой ветер.
В попавшей в аварию машине находились трое, и по счастливому стечению обстоятельств оба пассажира находились на заднем сиденье, иначе бы не избежать беды: сиденье рядом с водителем после столкновения с деревом было практически разрушено.
Наиболее серьезные травмы получила женщина-водитель, ее увезли на медосмотр в больницу. Молодой человек и девушка, сидевшие сзади, не пострадали.
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