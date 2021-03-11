ФОТО | Женщина-водитель врезалась в дерево: чудом обошлось без жертв

56-летняя женщина, находившаяся за рулем автомобиля Kia и ехавшая в сторону Роосна-Аллику, потеряла контроль над машиной.

Автомобиль занесло вправо и он врезался в дерево. Погодные условия были плохими - очень скользко и сильный боковой ветер.

В попавшей в аварию машине находились трое, и по счастливому стечению обстоятельств оба пассажира находились на заднем сиденье, иначе бы не избежать беды: сиденье рядом с водителем после столкновения с деревом было практически разрушено.

Наиболее серьезные травмы получила женщина-водитель, ее увезли на медосмотр в больницу. Молодой человек и девушка, сидевшие сзади, не пострадали.

Kaspar Pokk





Kaspar Pokk