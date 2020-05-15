15.05.2020, 13:23

ФОТО | Здание Тартуского уездного суда эвакуировали из-за угрозы взрыва


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ФОТО | Здание Тартуского уездного суда эвакуировали из-за угрозы взрыва
Tartu maakohtule tehti pommiähvardus. Jassu Hertsmann

Тартускому уездному суду прислали бумажное письмо, в котором было заявлено о наличии бомбы в здании. Полиция эвакуировала здание и проверяет его на наличие взрывчатки.

Полиции известна личность отправителя письма. Он находится в закрытом лечебном учреждении и им займется следствие.

Tartu maakohtule tehti pommiähvardus. Jassu Hertsmann
Tartu maakohtule tehti pommiähvardus. Jassu Hertsmann
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