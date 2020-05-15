ФОТО | Здание Тартуского уездного суда эвакуировали из-за угрозы взрыва

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Tartu maakohtule tehti pommiähvardus. Jassu Hertsmann

Тартускому уездному суду прислали бумажное письмо, в котором было заявлено о наличии бомбы в здании. Полиция эвакуировала здание и проверяет его на наличие взрывчатки.