15.05.2020, 13:23
ФОТО | Здание Тартуского уездного суда эвакуировали из-за угрозы взрыва
Тартускому уездному суду прислали бумажное письмо, в котором было заявлено о наличии бомбы в здании. Полиция эвакуировала здание и проверяет его на наличие взрывчатки.
Полиции известна личность отправителя письма. Он находится в закрытом лечебном учреждении и им займется следствие.
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