ФОТО | Защитники животных просят помощи в поимке живодера, жестоко убившего собаку

Труп собаки был обнаружен на отрезке шоссе между Майдла и Кохтла-Нымме в Ида-Вирумаа. Морда собаки была в крови, судя по чему можно сказать, что ее били по морде. Завернутое в мусорный пакет животное также вырвало, что и привело к его кончине. Рядом с трупом собаки были обнаружены рабочие перчатки, которые по всей видимости оставил живодер.

Союз защиты животных считает, что подобное мог совершить только садист-психопат, который не просто совершает жестокие поступки, но еще и выставляет их всем на обозрение, потому что труп животного был найден на шоссе с оживленным движением, где его было хорошо видно.

Было подано заявление в полицию, но союз также ждет информации о том, кто совершил столь жестокие действия. Свидетелям гарантируют анонимность. Если вы располагаете какой-либо информацией, то об этом можно написать на адрес info@loomakaitse.eu