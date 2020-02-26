ФОТО | Занос едва не привел к трагедии: в ДТП попала мать с детьми, один из них — младенец

Помимо женщины-водителя в салоне находились два маленьких ребенка. Самый младший из них, еще младенец, сидел рядом с водителем.

Оба ребенка вместе с мамой были доставлены в больницу на медосмотр. Водитель Škoda не пострадал.

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