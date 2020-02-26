26.02.2020, 15:10
ФОТО | Занос едва не привел к трагедии: в ДТП попала мать с детьми, один из них — младенец(3)
В 12.30 в Ярвамаа на границе с Ляэне-Вируским уездом произошло ДТП: водитель Chrysler, двигавшийся в сторону Ярва-Яани, потерял контроль над машиной, которая перешла в боковое скольжение и врезалась во встречную Škoda.
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