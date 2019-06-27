ФОТО: Задержанный 23 июня пьяный водитель был лишен решением суда микроавтобуса и прав

"Водитель прекрасно знал, что ему нельзя управлять транспортным средством. Он признался, что употреблял алкоголь вечером, ночью и утром в день задержания, но все же решил сесть за руль, так как хотел отвезти подругу на пограничный пункт в Нарву, но надеялся, что он не встретит по дороге полицейских", — рассказал ведущий следователь Нарвского отделения полиции Дмитрий Наролин.

Наролин добавил, что, оценив отношение водителя к соблюдению закона о дорожном движении, полиция решила ходатайствовать в суде об аресте, конфискации и лишении прав. Суд решил кроме семидневного ареста и конфискации автомобиля наказать водителя и лишением водительских прав на срок на три месяца.

"В этом случае нас не удивило поведение закоренелого нарушителя, а то, что пассажир не только не помешала ему сесть за руль, но вообще согласилась сесть в автомобиль к пьяному водителю, рискуя своей жизнью", — добавил полицейский. „Мы призываем относиться к теме пьяного вождения критичнее и водителей, и их близких. Цените свою жизнь и жизнь других людей хоть сколько-то. Сейчас и водителю, и его подруге повезло, что полицейские остановили их до того, как они оказались в канаве или, еще хуже, сбили бы человека".

Данное судебное решение еще не вступило в силу.