ФОТО | За совращение ребенка экс-главред Postimees получил год и четыре месяца условно

Также Хельме будет должен выполнять предписания инспектора по уголовному надзору и принять участие в социальной программе.

От комментариев относительно решения суда Хельме отказался, но сказал, что намерен обжаловать решение.

Его защитник добавил, что, по его оценке, вменяемая Хельме статья не соответствует совершенным им действиям.

Как мы писали ранее, в апреле прокуратура предъявила Хельме обвинение в сексуальном совращении ребенка. Хотя по утверждению самого Хельме, он думал, что общался с совершеннолетней женщиной, на судебном заседании выяснилось обратное.